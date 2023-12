O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um grave acidente na noite desta terça-feira (5) em Fronteira, cidade localizada na divisa entre Minas Gerais e São Paulo.

Segundo informações do Votunews, o cantor estava em uma caminhonete e capotou no trevo da BR-153, que dá acesso ao condomínio Enseada. Devido à gravidade do acidente, equipes de socorro foram acionadas.

O cantor foi resgatado em estado grave pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto.