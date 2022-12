Polícia recupera cerca de R$ 30 mil de roubo em indústria de bebidas

A Guarda Civil Municipal (GCM) e também a Polícia Civil de Potirendaba (SP) já conseguiram recuperar cerca de R$ 30 mil de um ‘mega-assalto’ realizado nesta última sexta-feira, (16/12/2022), em uma indústria de refrigerantes da cidade.

De acordo com a GCM, após o crime, imagens das câmeras de monitoramento da empresa foram analisadas e as equipes conseguiram identificar os assaltantes. O dinheiro estava escondido na casa de um deles, junto com uma blusa de frio, um tênis e também a arma simulacro, utilizados no crime. A mulher, que estava na residência, foi conduzida para a delegacia, prestou depoimento e foi liberada.

No assalto, os ladrões fugiram levando R$ 120 mil, que estavam em um cofre. Até agora eles ainda não foram presos.