Durante as buscas na residência dele, foi localizado um tijolo de maconha, que seria suficiente para produzir mas de 140 invólucros menores para a venda, além de crack, também possível de produzir cerca de 80 porções menores, ainda dinheiro angariado com a venda de drogas, balança de precisão e caderno com anotação da contabilidade do tráfico e também telefone celular utilizado a serviço do crime, com o qual o traficante se comunicava com comparsas, até mesmo presos.