Ladrão armado com faca rouba cachorro da raça bulldog francês

Animal da raça bulldog francês foi levado há nove dias por um casal que abordou e agrediu um rapaz que passeava com o cão

Um casal roubou um cachorro da raça bulldog francês, em Rio Preto. O animal, de nome Theo, estava há um ano e meio com o tutor e foi levado no último domingo, 27, próximo ao condomínio Green Life, no Jardim Vivendas. Um boletim de ocorrência foi registrado e as imagens de segurança do local foram enviadas à Polícia Civil.

Segundo o tutor do cão, que não quis se identificar, o bichinho estava passeando com um amigo seu quando foi roubado por um ladrão armado com faca.

Ele teria surgido em uma moto, onde estava acompanhado de uma mulher, e abordado e agredido o amigo. De acordo com o tutor de Theo, o animal estava com coleira com o telefone do responsável. Quem tiver informações sobre o animal pode entrar em contato pelo telefone (16) 99751-0731

Arthur Pazin – diarioweb.com.br