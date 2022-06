PM e PF apreendem 112 kg de maconha em rodovia da região

Uma ação conjunta do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do grupamento aéreo do helicóptero Águia da Polícia Militar e da Polícia Federal apreendeu 112 quilos de maconha, na tarde desta sexta-feira (24), no quilômetro 418 da rodovia Feliciano Sales Cunha, em Poloni (SP).

Segundo informações da Polícia Federal, as equipes realizavam bloqueio na rodovia Washington Luís (SP-310) com o objetivo de combater o tráfico de drogas. Os policiais receberam a informação de que um veículo estaria transportando drogas naquela região.

Durante a abordagem de um dos veículos, o motorista foi surpreendido transportando em um compartimento oculto no painel e para-choque traseiro, grande quantidade de maconha.

O homem e o veículo foram encaminhados para a sede da Delegacia de Polícia Federal em São José do Rio Preto (SP), tendo a autoridade policial dado a prisão em flagrante.

O preso responderá pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, cuja pena é de 5 a 15 anos de reclusão.