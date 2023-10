Trabalhadores ficam feridos em acidente em canavial de Macedônia

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um acidente grave em um canavial na região da Macedônia mobilizou equipes de resgate e deixou dois trabalhadores feridos, sendo um deles em estado grave, necessitando de intubação no próprio local antes de serem encaminhados para a Santa Casa de Fernandópolis. O fato foi registrado nesta terça-feira, dia 10.

O incidente ocorreu enquanto os trabalhadores realizavam manutenção numa colhedeira. A vítima mais gravemente ferida, um homem de 37 anos, sofreu ferimentos devastadores quando uma máquina caiu sobre suas costas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) respondeu rapidamente à emergência, realizou a intubação no local e transferiu o paciente para o hospital em estado crítico.

Os outros dois trabalhadores, de 41 e 53 anos, envolvidos no acidente, também receberam socorro. O Corpo de Bombeiros atuou no resgate e os encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O acidente ocorreu enquanto os três homens realizavam trabalhos de manutenção em uma colhedeira que estava encavalada. Infelizmente, o encosto cedeu, provocando a queda da máquina sobre eles. Dois dos trabalhadores sofreram lesões no braço esquerdo, enquanto a máquina caiu sobre as costas do terceiro, agravando ainda mais a situação.