DISE detém adolescente por tráfico de drogas em Votuporanga

P.E.P.S., de 17 anos, que já era investigado pela Delegacia Especializada, acabou apreendido no cruzamento das ruas Paulo Moreti com à Rio Solimões, no bairro Pró-Povo.

Na tarde desta quarta-feira (13), policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) apreenderam o adolescente P.E.P.S., de 17 anos, conhecido nos meios policiais e investigado pela Delegacia Especializada.

De acordo com informações, os agentes flagraram o indivíduo no cruzamento das ruas Paulo Moreti com à Rio Solimões, no bairro Pró-Povo, traficando drogas; contudo, na abordagem e, na tentativa de se livrar do “flagrante”, o adolescente teria descartado a droga que possuía em um bueiro.

Ainda segundo informações, os policiais removeram a tampa do bueiro e conseguiram encontrar: 20 porções de crack e sete pinos plásticos contendo cocaína; também encontraram na residência do adolescente uma pedra grande de crack que após fragmentada renderia cerca de 50 porções para a venda a usuários; além de dinheiro e um aparelho celular.

Diante do exposto, o indivíduo recebeu voz de apreensão, sendo apresentado na sede da DISE, onde foi ouvido pelo Delegado Titular Dr. Marcos Koji Yoshizaki e, liberado na presença de sua mãe; permanecendo à disposição do Juizado da Infância e Juventude.