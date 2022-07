Comerciante escapa de assalto após gritar por socorro em Valentim Gentil

Um criminoso abordou o dono do bar com uma arma de fogo e foi condenado a mais de cinco anos de prisão; segundo envolvido é solto

Um comerciante de Valentim Gentil escapou de um assalto a mão armada depois de gritar por socorro, no centro do município vizinho. O caso aconteceu em 21 de setembro de 2016, mas só teve um desfecho agora, com a condenação de um dos criminosos envolvidos no roubo.

De acordo com a denúncia, naquele dia o dono do bar, identificado como C. R. dos S., fechou o seu estabelecimento mais tarde que o comum, por conta de um jogo de futebol que passava na televisão. Momento em que apareceram dois rapazes que queriam tomar uma cerveja ali, e disseram que o outro bar da região estava fechado.

Os acusados tomaram a cerveja e permaneceram no bar mais alguns minutos acompanhando o fim do jogo. Logo em seguida o proprietário fechou o bar e deixou o estabelecimento para ir até sua casa, que fica ao lado do estabelecimento. Ao sair de sua residência para colocar cadeado no portão foi abordado por um indivíduo que portava uma pistola e anunciou o assalto.

Ele entrou em luta corporal com o criminoso e, quando já estava próximo de tirar a arma dele, o indivíduo chamou reforço, e chegou outro assaltante, que provavelmente estava escondido no quintal, dando coronhadas na cabeça da vítima. O dono do bar começou a gritar por socorro e, então, eles fugiram.

Em audiência, os dois criminosos negaram a autoria dos fatos. Mas as explicações se deram isoladas no caso do réu L. S. S., que foi o responsável por agredir a vítima durante a tentativa de furto.

“Como se vê, a negativa do acusado restou completamente isolada dos demais elementos de prova, especialmente pelas firmes declarações da vítima, que razão alguma teria para confirmar os fatos, bem como pelo depoimento da policial civil responsável pelas conclusões das investigações”, escreveu a juíza Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, em trecho da sentença.

Sem provas suficientes, o comparsa conseguiu escapar da condenação, já L. S. S. foi condenado a cinco anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado.

