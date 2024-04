Ônibus da Saúde de Fernandópolis se envolve em grave acidente em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um ônibus da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Fernandópolis se envolveu em um acidente no início da tarde desta quinta-feira, dia11, na rodovia Euclides da Cunha, deixando vários pacientes feridos.

O ônibus teria se chocado lateralmente em um caminhão que seguia no mesmo sentido da rodovia, abrindo um rasgo na lateral.

Unidades de resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga foram acionados para dar assistência as vítimas que voltavam de consultas médicas em São José do Rio Preto e possivelmente Barretos.

Ainda não há informações de número de feridos.