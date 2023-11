A Polícia Militar de Mirassol efetuou a prisão de um jovem de 20 anos após flagrá-lo contando uma quantia de R$ 17,4 mil dentro do cemitério da cidade. O dinheiro, recém-furtado de uma residência local, foi o elemento crucial que levou à detenção do suspeito.

O indivíduo teria invadido a casa pulando o muro e arrombando a grade de uma janela do quarto, aproveitando a ausência dos moradores. Durante a busca nos cômodos, deparou-se com uma bolsa contendo R$ 17.447,00 escondida em um dos quartos. Após apoderar-se do dinheiro e de outros pertences, o jovem fugiu em direção ao cemitério municipal de Mirassol, buscando refúgio próximo à região central da cidade.