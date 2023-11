Homem tenta matar companheira com facada no pescoço e acaba preso pela PM de Votuporanga

Na quarta-feira (15), um homem foi detido pela polícia militar de Votuporanga após tentar assassinar sua esposa com golpes de faca no pescoço. O incidente ocorreu como resultado de violência doméstica durante uma discussão do casal.

Após receber uma ligação de emergência informando sobre o acontecido, os policiais chegaram ao local e encontraram a vítima com ferimentos no pescoço. De acordo com o relato dela, foi agredida pelo companheiro utilizando uma faca.

Devido à gravidade da situação, a vítima foi rapidamente socorrida e levada para a unidade de pronto atendimento (UPA) de Votuporanga para receber os cuidados médicos necessários. O agressor foi preso em flagrante e conduzido à delegacia da polícia civil local.

O delegado plantonista registrou o caso como tentativa de homicídio e manteve o agressor sob custódia, aguardando os devidos procedimentos legais.

(Foto: Divulgação/PM)