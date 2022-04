Acidente na rodovia Euclides da Cunha em Votuporanga mata idosa de 67 anos de idade

Uma idosa de 67 anos de idade, morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido por volta das 15h40, na rodovia Euclides da Cunha – perímetro urbano de Votuporanga, defronte a Apravel Veículos.

A vítima, V.S.L.N estava no banco do passageiro do veículo Renault Duster de cor branca dirigido por sua filha, D. quando, por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Científica, colidiu violentamente contra um trator que fazia a roçagem às margens da rodovia Euclides da Cunha.

As vítimas – moradoras de Carneirinho – MG ficaram presas nas ferragens e a idosa não resistiu aos graves ferimentos, morrendo no local do acidente. A filha foi socorrida em um esforço conjunto do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga.

REPORTAGEM VOTUNEWS: