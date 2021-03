Homem morre em Birigui após ser baleado no rosto

Um homem que não teve a identidade revelada morreu após ser baleado neste sábado (20), no bairro Portal da Pérola, em Birigui (SP).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do sbtinterior.com com a polícia, o crime aconteceu nesta sexta-feira (19). A vítima foi baleada com um tiro na região do rosto.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado em estado grave para o hospital, mas acabou não resistindo ao ferimento.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. Ainda não se sabe o que teria acontecido e quem seria o suspeito de cometer o crime.

A Polícia Civil vai instaurar um inquérito para investigar o crime.