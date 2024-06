Cofre e carro são encontrados abandonados; polícia investiga

Um caso intrigante mobilizou a Guarda Civil Municipal (GCM) de São José do Rio Preto na madrugada desta quarta-feira (26). Um cofre foi encontrado abandonado ao lado de um carro na Rua Antônio dos Santos, no bairro Campo Bela. O veículo, aberto e com as chaves no contato, também estava abandonado.

Detalhes da cena

Durante patrulhamento pela região, os agentes da GCM se depararam com a cena inusitada. O cofre, de tamanho considerável, jazia ao lado do carro, despertando a atenção dos guardas. Ao inspecionarem o veículo, encontraram um celular e um dichavador – um triturador de fumo – no interior.

Proprietária do carro e investigação em andamento

Ao investigar a origem do carro, a GCM descobriu que a proprietária é uma moradora de Ubarana, cidade próxima a Rio Preto. Curiosamente, a mulher possui 25 carros em seu nome, o que levanta questionamentos sobre o motivo do abandono do veículo.

O cofre, o carro e os objetos encontrados dentro dele foram apreendidos e encaminhados para a delegacia local. A perícia foi acionada para abrir o cofre e desvendar o que está guardado em seu interior. A Polícia Civil investiga o caso, buscando esclarecer as circunstâncias do abandono e a possível ligação com a proprietária do carro.

Mistério a ser desvendado

O fato de um cofre ter sido encontrado abandonado ao lado de um carro, com a proprietária do veículo possuindo 25 outros em seu nome, torna o caso ainda mais intrigante. A investigação da Polícia Civil busca desvendar o mistério que cerca essa ocorrência.