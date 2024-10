O principal suspeito do crime é o meio irmão da vítima, Cláudio Salomão. O empresário e sua advogada estavam no galpão decidindo sobre a partilha do galpão entre familiares, quando foram atingidos por tiros.

Como não havia câmeras de monitoramento no galpão, os policiais civis conversaram com possíveis testemunhas, que teriam apontado o meio irmão como autor do crime. Ele não foi localizado até a publicação desta reportagem. A suspeita é que ele teria se sentido prejudicado com sua parte na partilha do galpão onde o crime ocorreu.