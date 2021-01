Homem perde R$ 65 mil em golpe de compra de carro pela internet

Um comerciante de 41 anos, morador de Paranavaí (PR), perdeu R$ 65 mil após tentar comprar um Fiat Toro anunciado no Facebook.

Ele disse que viu o anúncio, de Rio Preto, e entrou em contato com o suposto vendedor, que disse que estava em Maringá (PR) e não poderia estar no local da entrega do veículo. O comerciante fez três depósitos, somando R$ 65 mil, ao estelionatário.

Ao chegar em Rio Preto na manhã desta quarta (27) para pegar o carro, ele foi até a casa de outra vítima, que estava vendendo o veículo, mas por R$ 95 mil. As duas vítimas descobriram então que o estelionatário havia copiado o anúncio do proprietário do Fiat Toro, que estava no site OLX, e colocado Facebook como se fosse dele.

A Polícia Civil vai investigar o estelionato.