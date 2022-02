Motociclista morre em acidente na rodovia Washington Luís

Um motociclista de 41 anos morreu em um acidente na noite deste sábado, 26, na rodovia Washington Luís, entre Cedral e Rio Preto.

Segundo a Polícia Rodoviária, Nelson Della Rovere Júnior seguia de moto pela pista quando bateu na traseira de um carro, conduzido por um homem de 57 anos. Com o impacto, o motociclista caiu na rodovia.

As equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia foram acionadas. A vítima chegou a receber os atendimentos de primeiros socorros e seria encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tangará, mas não resistiu aos ferimentos.

A perícia também compareceu ao local e as causas do acidente vão ser investigadas. O motorista do carro não ficou ferido.