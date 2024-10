Coronel Belentani assume oficialmente o comando do 16º Batalhão da PM em Fernandópolis

O Tenente Coronel de Polícia Militar Ivan César Belentani assume oficialmente o comando do 16º Batalhão da Polícia Militar do Interior de São Paulo em Fernandópolis, substituindo o Tenente Coronel PM Mário Luciano Siconeli.

A cerimônia de transição ocorreu na manhã desta quinta-feira, na Avenida Líbero de Almeida Silvares, e contou com a presença de autoridades políticas, representantes da Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental, Baep e Corpo de Bombeiros, além de um grande público.

Representantes dos Batalhões da cidade de Paranaíba (MS) e Iturama (MG) também estiveram presentes, além de um grande efetivo da Polícia Civil e da região, incluindo a cavalaria da Polícia Militar e outros representantes da Polícia Militar de várias regiões do Estado de São Paulo.

A Tenente Coronel Helena, secretária de Esportes do Estado de São Paulo, representou o governador Tarcísio de Freitas, e o deputado estadual Danilo Campeti também esteve presente.

O novo comandante, Ivan César Belentani, tem 47 anos e mais de 29 anos de serviço público. Ele iniciou sua carreira na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 1995 e possuía vasto e admirável histórico profissional, pautado nos valores da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Belentani é graduado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, graduado em Direito, especialista em História e Filosofia da Maçonaria, especialista em Direito Aplicado aos Serviços de Saúde, especialista em Direito Constitucional, especialista em Gestão de Planos de Saúde e pós-graduando em Direito Médico e Hospitalar.

Ele também é professor de Direito Penal e de Processo Penal na Universidade Brasil, Campus Fernandópolis/SP, presidente da Associação Policial de Assistência à Saúde (APAS) de Fernandópolis, operadora de Plano de Saúde em modalidade Autogestão e membro da Loja Maçônica Castro Alves II, n 273, de Fernandópolis/SP.

A cerimônia foi realizada com formalidades militares, com parte do efetivo sob o comando do 16º Batalhão e acadêmicos em formação participando do dispositivo.