Detento de ‘saidinha’ é preso após tentar assaltar ônibus

Um homem de 40 anos, que estava em liberdade temporária do sistema prisional, foi preso na tarde de quinta-feira (13) após tentar assaltar um ônibus do transporte público em São José do Rio Preto (SP).

O crime aconteceu por volta das 14h30, na Avenida José Nelson Siqueira Neves, no bairro Vila Santa Terezinha. Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito, que era passageiro do ônibus, se aproximou do motorista de forma silenciosa e anunciou o assalto. Em seguida, ele tentou esganar a vítima.

Na tentativa de se defender, o motorista conseguiu empurrar o homem para longe, e este foi contido por outros passageiros do ônibus até a chegada da Polícia Militar. Ao verificar os antecedentes do suspeito, os policiais constataram que ele havia sido beneficiado pela “saidinha” temporária do mês de junho.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de roubo e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Rio Preto, onde permanecerá à disposição da Justiça.