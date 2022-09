Governo de SP lança edital de contratação de 1 mil tornozeleiras eletrônicas para vigiar agressores de mulheres

Medida do Estado reforça as ações de proteção às mulheres ameaçadas

O Governo de São Paulo lançou um edital para contratar 1 mil tornozeleiras eletrônicas para vigiar agressores de mulheres que cumprem medidas protetivas, concedidas pela Justiça.

A medida é mais um reforço nas ações de proteção às mulheres ameaçadas, como o aplicativo SOS Mulher, da PM, as 140 Delegacias da Mulher existentes no estado, as 77 salas DDM 24 horas, no interior do estado, e a DDM online, que permite o registro por celular ou computador das ocorrências de ameaça ou violência contra a mulher.

“É mais uma importante medida de segurança que o Governo de São Paulo oferece às vítimas, para que elas vivam sem a ameaça do retorno dos seus algozes”, afirma o secretário da Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa.

O aviso de licitação da Polícia Civil foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (27) e o edital está disponível nos sites da Bolsa Eletrônica de Compras SP (https://www.bec.sp.gov.br/) e e-negociospublicos (https://imprensaoficial.com.br/ENegocios/HomeNPNaoLogado_3_0.aspx).

A contratação será para locação das tornozeleiras e monitoramento pelo prazo de 30 meses.