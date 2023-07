Polícia prende dupla suspeita de matar mulher encontrada carbonizada em terreno baldio

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Segundo a polícia, Franciele Amanda de Oliveira, de 34 anos, estava desaparecida e foi encontrada morta no dia 7 de julho.

Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento na morte de Franciele Amanda de Oliveira, de 37 anos, encontrada carbonizada em um terreno baldio, no bairro Chácaras TV, em Araçatuba/SP, no dia 7 de julho.

Segundo a Polícia Civil, um dos investigados foi encontrado na frente da casa da mãe dele, na última segunda-feira (24.jul), e levado para a cadeia de Penápolis/SP.

À polícia, ele contou que o autor do crime é um amigo que se relacionou com a vítima. Por ciúme, ele enforcou e matou Franciele com duas facadas. Depois, o ajudou a ocultar o corpo da vítima em um terreno baldio, onde foi carbonizado.

Nesta terça-feira (25), o autor do crime foi encontrado após uma denúncia e preso. A dupla permanece à disposição da Justiça.

*Com informações do g1