Aluno é apreendido com faca na Escola JAP em Fernandópolis

Um adolescente, estudante do JAP – Escola Estadual Joaquim Antônio Pereira, foi apreendido após uma denúncia de que estaria armado com uma faca e com a intenção de atacar outro aluno. O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 21, em Fernandópolis.

De acordo com informações preliminares, um aluno teria informado aos funcionários da escola sobre a atitude suspeita do colega, que estaria portando uma faca nas proximidades do estabelecimento. A direção da escola acionou imediatamente a Polícia Militar.

Ao chegarem à escola, os policiais foram informados de que o adolescente em questão estava na sala da diretoria.

Ao entrar na sala, os policiais encontraram o estudante ao lado da diretor, solicitando que ele se levantasse e colocasse as mãos na cabeça. O adolescente, no entanto, ignorou a ordem e retirou uma faca que estava escondida em sua cintura, colocando-a sobre a mesa.

Testemunhas relataram que o adolescente havia se envolvido em uma discussão com outro estudante e que teria se armado com a faca com a intenção de atacá-lo. Além disso, o jovem teria feito ameaças contra o pai do outro estudante, caso este tentasse intervir.

Diante da gravidade da situação, o adolescente foi apreendido e encaminhado ao plantão policial. O Delegado de Plantão lavrou o flagrante e colocou o menor à disposição da Justiça.