Deic identifica morador de rua carbonizado na segunda-feira

Dois homens já estão presos, mas delegado acredita na participação de quatro pessoas

A Delegacia de Homicídios, da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil, identificou o homem em situação de rua que foi espancado e teve o corpo carbonizado na última segunda-feira, 25, em Rio Preto. Trata-se de Fabiano Alves, de 44 anos, natural de Rio Preto.

De acordo com o delegado Alceu Lima de Oliveira Júnior, a equipe recebeu informação de funcionários do Caps (Centro de Atenção Psicossocial, da Secretaria de Saúde) sobre o desaparecimento de um paciente que comparecia todos os dias para tomar medicação.

“Com base na pista recebida, levantamos a ficha do homem. Uma auxiliar de papiloscopia comparou as impressões digitais do documento com a do corpo, que ainda estava sem identificação no Instituto Médico Legal, e tivemos a confirmação”, disse.

Fabiano registrava passagens criminais por importunação sexual e atentado violento ao pudor, o que corrobora com a versão dos dois suspeitos, presos no dia do crime, sobre a vítima ter estuprado uma moradora de rua.

O remédio que ele tomava diariamente era justamente para inibição da libido. Exame preliminar apontou que Fabiano morreu em razão do espancamento. Não havia sinais de fuligem no sistema respiratório.