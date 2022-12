Agentes flagram mulheres tentando entrar com drogas em penitenciária de Mirandópolis

Elas foram suspensas do rol de visitas; com as duas, agentes encontraram droga K4 e 200 comprimidos de estimulante sexual

Agentes da Penitenciária “ASP Lindolfo Terçariol Filho”, de Mirandópolis, apreenderam drogas e comprimidos de estimulante sexual com duas mulheres que iriam realizar visitas na penitenciária. Caso aconteceu no último sábado, 24.

Durante as revistas corporais com scanner, foram encontradas com uma mulher duas cartelas com entorpecente K4 (maconha sintética) escondidas em seu top. Pouco tempo depois, em outra revista, os agentes encontraram mais drogas e cerca de 200 comprimidos de estimulante sexual no sutiã de outra mulher.