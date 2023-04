Veículo pode ter se envolvido na morte de estudante em Fernandópolis

A Polícia Civil de Fernandópolis deve investigar a possível participação de um veículo na morte da jovem estudante de 18 anos, Maria Eduarda Santos Blanco, quando seguia para uma universidade em Fernandópolis na última terça-feira, dia 28.

Os ferimentos no cavalo seriam superficiais para o impacto e as condições em que ficou a motocicleta Honda/Biz utilizada pela vítima durante o acidente na rodovia Carlos Gandolfi, gerou desconfiança das autoridades sofre o fato.

Os ferimentos em “Duda” foram muitos profundos, já que ela sofreu TCE (Traumatismo Cranioencefálico) e Traumatismo Abdominal com lesão no fígado, além de sofrer parada cardiorrespiratória e ressuscitada pela equipe do Samu.

As autoridades vão trabalhar com a hipótese de ela ter sido atingida por um veículo e resvalado no animal que estava sobre a pista de rolamento. O animal permaneceu no local sem maiores ferimentos e chegou a andar, fato que causa estranheza sofre as conseqüências dos ferimentos na vítima.

Após ser socorrida, Duda foi intubada e levada ao Pronto Socorro da Santa Casa onde passou por cirurgia no fígado e no dia seguinte (29) foi transferida ao Hospital de Base em São José do Rio Preto onde não resistiu aos ferimentos.

Maria Eduarda foi sepultada no final da tarde desta quinta-feira, dia 30, no Cemitério da Consolação em Fernandópolis.