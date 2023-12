Delegacia de Investigações prende 2° acusado de assassinato de ‘Igote”’

Investigação da Polícia Civil aponta briga por produtos roubados em loja

No dia 29 de outubro, a vítima I. S. B. C., vulgo “IGOTE”, de 30 anos de idade, foi morta com diversos disparos de arma de fogo, no Bairro Pró-Povo.

“IGOTE” era conhecido dos meios policiais e vinha sendo investigado, como sendo um dos autores do roubo ocorrido em um loja de celulares no Bairro Pozzobon, em outubro.

No dia seguinte, os policiais civis do Setor de Homicídios da DIG de Votuporanga iniciaram as investigações sobre o homicídio de “IGOTE”, conseguindo identificar, no mesmo dia, o investigado E. M. R., vulgo “BOY”, de 26 anos de idade, como sendo, o autor dos disparos.

Os policiais civis apuraram ainda que “BOY” era o comparsa de “IGOTE” no momento do roubo na loja de celulares. Foram iniciadas diligências ininterruptas pelos policiais civis visando a captura de “BOY”. Após trabalho de investigação, a equipe da DIG conseguiu identificar a residência onde “BOY” estava se homiziando no Bairro da Cabeceira das Águas Paradas, em Américo de Campos.

Foi organizada uma operação policial visando realizar a prisão de “BOY” naquele município. O investigado percebeu a aproximação dos policiais civis e se evadiu em meio a um canavial próximo.

Com apoio de grande efetivo da Polícia Militar e do helicóptero Águia, “BOY” foi localizado e preso quando saía do canavial.

Na residência onde o indivíduo estava se escondia, foram localizados alguns aparelhos celulares subtraídos durante o roubo no estabelecimento comercial.

“BOY” foi autuado em flagrante delito de homicídio consumado e também responderá pelo roubo.

A motivação possivelmente está relacionada com desentendimento na divisão dos produtos do roubo.

Prosseguindo nas investigações, os policiais civis da DIG, conseguiram identificar um segundo investigado pelo homicídio de “IGOTE”, identificado como V. H. S., de 27 anos de idade, vulgo “VITINHO”, que acompanhava “BOY” na motocicleta utilizada para o crime. “VITINHO” ficou foragido desde então.

Após trabalho de inteligência policial, desenvolvido pela DIG, foi identificada a casa onde “VITINHO” estava se homiziando no Bairro Cohab Chris, em Votuporanga-SP.

Na tarde de ontem (23) foi realizado o cerco policial, pelas equipes da DIG e da DISE, quando o investigado tentou se evadir pelos fundos da residência, mas foi contido e preso pelos policiais civis, sendo cumprido em seu desfavor Mandado de Prisão Preventiva.

O investigado foi conduzido para a sede da DIG e após, para unidade carcerária à disposição da Justiça.