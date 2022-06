Outro rapaz, de 19 anos, ficou ferido e foi levado para o Hospital de Base

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu próximo à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). O jovem Rafael de Mendonça Costa Júnior conduzia a motocicleta Honda Titan pela avenida quando perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste.

O piloto da moto e o garupa foram atendidos por equipes do Resgate do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Rafael, no entanto, não resistiu aos ferimentos.