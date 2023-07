Força Tática da PM prende dois indivíduos por tráfico de drogas em Votuporanga

Na noite de ontem (30) policiais militares da Força Tática da 3ª Cia do 16º BPM/I – Votuporanga prenderam dois indivíduos por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento da equipe de Força Tática pelo Bairro Matarazzo para coibir o tráfico de drogas e outros ilícitos sendo de conhecimento da equipe que ocorrera furto de uma motoneta Biz prata por Américo de Campos e foi avistado um veículo Ford Fiesta suspeito de estar envolvido no furto. Ao entrar na Rua João Arnaldo Serantoni a equipe se deparou com um Ford Fiesta na cor preta parado em meio a via com o motor funcionando e duas pessoas no interior.

Procedida abordagem, busca pessoal e veicular, sendo encontrado uma parte de 01 tijolo de maconha, porções de crack e dinheiro. Ambos são conhecidos nos meios policiais por envolvimento no trafico de drogas e após breve questionamento eles acabaram confessando que iriam fracionar e vender as drogas encontradas.

Autores e objetos apresentados junto à Central de Polícia Judiciária onde foram indiciados por tráfico de drogas e associação ao tráfico recolhendo-os à carceragem local ficando à disposição da Justiça.