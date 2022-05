Coronel Carlos Enrique Forner é o novo comandante da Polícia Militar em Rio Preto

Nomeação do novo comandante do CPI-5 foi publicada nesta sexta, 6, no Diário Oficial do Estado

O governo do Estado de São Paulo escolheu o Coronel Carlos Enrique Forner como novo comandante do Comando de Policiamento do Interior (CPI-5) de Rio Preto. A nomeação foi publicada na manhã desta sexta-feira, 6, no Diário Oficial do Estado.

O cargo estava vago desde o dia 27 de abril, com a transferência do coronel Fábio Rogério Candido para São Paulo.

Forner ocupava cargo no Terceiro Estado Maior da Polícia Militar de São Paulo, setor responsável por manuais da corporação e verificação de normas e procedimentos.