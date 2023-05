POLÍCIA MILITAR PRENDE AUTOR DE ROUBO EM BURITAMA

Neste domingo (14), policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar durante patrulhamento preventivo, receberam informações via 190 sobre roubo ocorrido pelo bairro Centro da cidade de Buritama/SP.

Pelo local, os policiais encontraram a vítima ensanguentada, a qual relatou que um indivíduo havia desferido duas facadas em seu rosto e subtraído seus pertences.

Conforme características do autor do crime, os militares patrulharam com vistas e localizaram o individuo, que foi reconhecido pela vítima e conduzido à Delegacia de Polícia, tendo permanecido preso pelo crime de Roubo.

Reportagem: Votunews