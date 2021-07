Homem ateia fogo em gato da ex-namorada em Santa Albertina

Um homem foi para na delegacia depois de ser preso acusado de atear fogo em um gato e gravar o fato. Isso aconteceu na cidade de Santa Albertina, provavelmente na noite desta sexta-feira, dia 23.

O vídeo, que é extremamente forte, inicia com imagens do animal no quintal de uma casa, aparentemente já ferido. O autor do crime chama por um cachorro para que ele não se aproxime do gato.

Ao atear fogo o animalzinho começa a pular e depois se contorcer, queimando até morrer e ainda pede ajuda a outra pessoa para que jogue mais álcool.

O rapaz foi localizado na manhã deste sábado e conduzido a Delegacia de Polícia, foi ouvido e, depois de pagar fiança, foi liberado e irá responder pelo processo em liberdade.

O gato pertencia a uma ex-namorada que alegou que o rapaz era muito violento e chegou a ser ameaçada, tendo que mudar até de cidade.