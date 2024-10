Homem é preso suspeito de estuprar mulheres que conheceu em aplicativos

Um homem de 22 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (25), pela equipe da Delegacia de Defesa da Mulher de São José do Rio Preto. Ele foi identificado como o autor de dois estupros. As vítimas são maiores de idade. O homem foi preso quando chegou à obra onde trabalha como pedreiro.



Segundo a delegada responsável pelas investigações, Dalice Ceron, o caso chegou à Delegacia da Mulher por meio de um boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de São José do Rio Preto, no dia 17 de outubro. A vítima, que é maior de idade, contou que conheceu o suspeito por meio de um aplicativo de relacionamento. Os dois conversaram por cerca de uma semana e marcaram um encontro. Na noite do encontro, ele estava de moto e disse que levaria a jovem até a chácara de um parente.

Segundo o depoimento, quando chegaram a um matagal afastado da cidade, o homem parou a moto, obrigou-a a descer e a ameaçou com uma arma. Ele queria que ela fizesse um pix para uma conta dele, mas, como estava sem sinal, ele roubou o celular da vítima e cometeu o estupro.

Poucos dias depois, outra jovem, também maior de idade, procurou a delegacia com uma história parecida. Ela também havia conhecido o suspeito em uma rede social. Ele buscou a jovem de moto para, supostamente, levá-la até a casa dele, mas parou em um local afastado e a ameaçou com uma faca. Ele estuprou a jovem e ainda roubou uma quantia em dinheiro que estava com ela.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, foi realizada uma investigação para identificar o suspeito e, em seguida, descobrir onde ele poderia ser encontrado. Ainda segundo a responsável pela investigação, no momento em que foi preso, o homem estava com o celular da primeira vítima.

A Justiça decretou a prisão temporária dele por 30 dias. Apesar de estarmos em período eleitoral, a prisão foi possível, pois no domicílio eleitoral do suspeito não há segundo turno. A prisão pode ser convertida em preventiva, sem prazo para libertação, dependendo de como seguirem as investigações.

A delegada Dalice Ceron declarou que o homem disse que esteve com cinco mulheres. Por isso, o desafio agora é identificar outras vítimas do estuprador. A orientação é que mulheres que foram vítimas do bandido procurem a Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto. O endereço é rua Floriano Peixoto, 2880, Jardim Alto Rio Preto. Por: Gazeta de Rio Preto