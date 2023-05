DUPLO LATROCÍNIO: DIG prende acusados de matar pai e filho em sítio de Votuporanga

Na madrugada de hoje, a equipe do setor de homicídios da DIG de Votuporanga-SP, foi acionada para atender um local de duplo latrocínio, em propriedade rural localizada nas proximidades do aeroporto, onde foram mortos pai e filho, ambos com disparo de arma de fogo na cabeça, após serem amarrados e vendados.

Logo após serem acionados, os policiais civis saíram em diligências, visando esclarecer o crime, sendo que, nas primeiras horas da manhã, após trabalho de investigação desenvolvido pela delegacia especializada, foram identificados dois autores, que a princípio compareceram no local para realizarem um roubo.

Primeiramente foi preso, pela DIG, um indivíduo no Bairro Pozzobon e logo após, outro indivíduo no Bairro São Cosme, em Votuporanga-SP.

Com o segundo indivíduo foi localizado um revólver calibre 38, utilizado para matar as vítimas, munições, capuz e luva, utilizados no crime, além de dinheiro e aparelhos de telefone celular.

Um dos autores já foi ouvido pela autoridade policial, Dr. Rafael Latorre Costa, e confessou o latrocínio.

Os dois indivíduos foram autuados em flagrante delito por duplo latrocínio e conduzidos para a sede da DIG, para realização dos trabalhos de Polícia Judiciária.

Após serão encaminhados para unidade carcerária, à disposição da Justiça.