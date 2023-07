Uma motocicleta furtada foi recuperada pela Polícia Militar na madrugada do último sábado (8.jul), na zona Sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, equipes da PM foram acionadas para atendimento de um alerta de tentativa de roubo na Rua Chile, onde dois criminosos em uma motocicleta tentaram roubar um transeunte.

No entanto, em patrulhamento pela Avenida Prestes Maia, próximo à estação de trem, os PMs avistaram uma motocicleta com as mesmas caraterísticas da envolvida no crime, porém, apenas com o piloto; e optaram pela abordagem.

Contudo, ao notar a aproximação da viatura, o criminoso acelerou e fugiu em alta velocidade por algumas ruas do bairro, até que caiu com o veículo, abandonando-o e se evadindo a pé, não sendo encontrado pela polícia.

A motocicleta foi resgatada e a corporação constatou se tratar de produto de furto ocorrido na sexta-feira (7). O veículo foi apresentado na Central de Flagrantes e posteriormente devolvido ao proprietário.