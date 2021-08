PF deflagra operação contra o tráfico de drogas em São Paulo

A Polícia Federal (PF) cumpriu hoje (30) cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Mairiporã e Rio de Janeiro, além de quatro mandados de prisão temporária e 12 de restrição de bens e direitos. O objetivo foi desarticular uma organização criminosa de tráfico de drogas que atuava no estado de São Paulo e no Paraná.

Segundo as informações da PF, 12 pessoas, entre físicas e jurídicas, tiveram os sigilos bancário e fiscal afastados, como parte da Operação Arremedo. As investigações indicam que uma empresa está ligada a movimentações atípicas que totalizam mais de R$ 63 milhões.

“Foi determinado o bloqueio dos ativos financeiros dos investigados, com limite de R$ 7 milhões para cada uma das pessoas jurídicas e R$ 3,5 milhões para cada um dos demais investigados”, diz a PF.

A investigação identificou que dois integrantes da organização, responsáveis pelo transporte da droga, utilizavam um veículo dos Correios falsificado para movimentar o produto e não levantar suspeitas. Durante as apurações, dois investigados foram presos com 140 quilos de cocaína. A partir daí foi possível identificar o responsável pelo fornecimento do entorpecente e por duas empresas utilizadas para fazer a lavagem do dinheiro arrecadado com o tráfico.

Os investigados poderão ser indiciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (pena de 5 a 15 anos e multa), de associação para o tráfico (pena de 3 a 10 anos e multa) e de lavagem de dinheiro (pena de 3 a 10 anos e multa).