ELEKTRO INSTALA TECNOLOGIA NA REDE ELÉTRICA DA REGIÃO QUE ATENDE A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA

Sistema reduz para 60 segundos o tempo de restabelecimento de energia

A Elektro investe constantemente em tecnologias para manter a rede elétrica eficiente e mitigar as ações que provocam interferência na qualidade do fornecimento de energia. De janeiro a março deste ano, 26 municípios atendidos pela distribuidora, receberam a tecnologia de Self Healing (auto recomposição em tradução livre). O investimento beneficiou 109 mil famílias. Na região oeste do estado de São Paulo, as cidades contempladas com a tecnologia foram: Andradina, Jales e Votuporanga.

Com a iniciativa, a Elektro melhorou a qualidade de energia nessas localidades, que passaram a ter restabelecimento de energia mais rápido para defeitos transitórios, como na região da Santa Casa da Misericórdia de Votuporanga, onde foi instalado um equipamento. O restabelecimento que antes levaria cerca de uma hora e meia – entre identificação, deslocamento e normalização por uma equipe técnica – agora, pode levar apenas 60 segundos para ser concluído.

Os sistemas de Self Healing trazem um grande benefício para a continuidade do fornecimento de energia, pois recompõem o sistema elétrico automaticamente, no menor tempo possível, em caso de interrupção. Assim, quando uma árvore cai sobre a rede elétrica, por exemplo, e interrompe o fornecimento de energia, o sistema já identifica o ponto onde houve a interrupção, isola a área danificada e normaliza imediatamente o fornecimento de energia para os clientes impactados.