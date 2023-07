MOTIVO FÚTIL: homem é internado no Hospital de Base após ‘brincadeira de mau gosto’ com amigo

Ele foi agredido na cabeça com uma barra de ferro

Uma brincadeira de mau gosto terminou com uma pessoa internada no hospital e outra conduzida para a delegacia na noite deste sábado, 22, em Rio Preto.

Durante uma bebedeira no bairro Jardim Maracanâ, um homem de 35 anos passou a mão nas nádegas do amigo, de 23, que não gostou da atitude.

Nervoso, ele se armou com uma barra de ferro e atacou o colega com golpes na cabeça e no braço.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu a vítima para o Hospital de Base.

A Polícia Militar foi chamada para o endereço e o agressor tentou fugir. Durante o trajeto para a Central de Flagrantes, ele tentou quebrar a viatura com cabeçadas e chutes.

Como o HB informou que o paciente estava consciente e fora de perigo, o caso foi registrado como lesão corporal e o agressor foi liberado.

