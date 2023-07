Homem é preso por tráfico de drogas em Votuporanga

Indivíduo foi flagrado com porções de maconha durante abordagem na Avenida João Gonçalves Leite, na zona Leste.

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde do último sábado (22.jul) na Avenida João Gonçalves Leite, na zona Leste de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento, quando pela avenida observaram um veículo VW/Gol, de cor prata, no sentido bairro São Cosme; sendo que, no momento que o condutor percebeu a presença da viatura, aumentou a velocidade e arremessou um objeto para fora do carro.

Os PMs suspeitaram a atitude e realizaram a abordagem, sendo que, em busca veicular foram localizadas duas porções de maconha, R$ 57 em cédulas diversas e um celular. Após entrevista o condutor assumiu a posse do entorpecente, confirmando, inclusive, haver mais em sua casa na Rua Francisco de Souza.

No imóvel os policiais localizaram e apreenderam mais quatro porções grandes de maconha que após fracionadas renderiam dezenas de porções, uma balança de precisão, uma faca com resquícios da droga e uma fita adesiva para o embalo do entorpecente.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.