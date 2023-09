TOR apreende quase 300 kg de maconha e recupera carro roubado

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) apreenderam 282 quilos de maconha após uma perseguição policial digna de cena de cinema, na tarde do último domingo (17/9), na rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A ação da Polícia Militar Rodoviária teve o apoio do Helicóptero Águia.

Segundo informações da PM, o motorista de um carro abordado pela equipe na rodovia desobedeceu a ordem de parada dos policiais e fugiu pelo perímetro urbano, iniciando uma longa perseguição policial com o acompanhamento de outras viaturas do 17º Batalhão de Polícia do Interior e o Águia, pelo Jardim São Marcos.

Ao entrar na avenida Mario Andreaza, o motorista perdeu o controle da direção, rodou o carro na pista e bateu na guia da sarjeta. Ele iniciou uma fuga a pé até ser contido pelos militares. Ainda de acordo com informações da corporação, enquanto fugia correndo, o suspeito foi visto jogando objetos por um muro.

Após a detenção dele, os policiais conferiram que os materiais tratavam-se de dois celulares e uma bolsa contendo roupas, um simulacro de arma de fogo, documentos pessoas e 14 reais em dinheiro.

Ao ser questionado, o motorista confessou que no interior do carro havia grande quantidade de maconha e que ele havia pegado o veículo carregado em Pereira Barreto (SP) e entregaria o entorpecente em Rio Preto. O suspeito ainda informou que receberia R$ 2 mil pelo serviço.

Dentro do automóvel a equipe do TOR encontrou 380 tijolos da droga, que somaram 282 kg. Após a conferência do veículo, foi constatado que ele havia sido roubado na sexta-feira, dia 8 de setembro, em São Paulo, na capital.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes e ficou preso por tráfico de drogas e receptação de veículos. Depois, foi encaminhado para a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC). SBT INTERIOR