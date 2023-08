Uma adolescente de 15 anos de São José do Rio Preto (SP), que estava desaparecida desde o dia 27/07, foi morta pelo ex-padrasto e enterrada em um canavial no município de Neves Paulista (SP). Ele foi preso em Olímpia (SP) e confessou o crime.

Segundo a delegada de defesa da mulher, Dálice Ceron, as suspeitas recaíram sobre o homem depois que a mãe de Ana Cristina da Silva procurou a delegacia relatando que ela poderia ter sido abusada sexualmente pelo ex-padrasto.

“A partir daí as equipes iniciaram os trabalhos e chegaram até o indivíduo, que foi preso, em fuga, em Olímpia. Ele já tinha comunicado a mãe da menina que queria confessar tudo o que aconteceu para ela”, conta a delegada.

Após ser preso, o autor confessou que matou a menina por estrangulamento por medo de que ela revelasse supostos abusos sexuais sofridos e enterrou o corpo dela em uma propriedade rural entre Mirassol e Neves Paulista. Ana Cristina tratava o homem de pai e convivia com ele desde que tinha 3 anos de idade.

O corpo da adolescente foi retirado do local e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de São José do Rio Preto e o autor permaneceu preso à disposição da justiça. Ele vai responder por homicídio, ocultação de cadáver e o crime de estupro será investigado.

Ana Cristina estava desaparecida desde o dia 27 de julho e o desespero da mãe por notícias da filha comoveu as redes sociais. Ainda segundo informações da Polícia Civil, o autor teria ido com a mulher registrar boletim de ocorrência do desaparecimento da menina.

No quarto da garota havia um bilhete, que pode ter sido escrito pelo próprio indivíduo, como forma de tentar atrapalhar as investigações nas buscas pela adolescente.

Gazeta Do Interior