Advogado é preso em Valentim Gentil suspeito de aplicar golpes na região

Ele foi flagrado pela Polícia Civil de Valentim Gentil, tentando descontar cheque. Também atuou em Votuporanga

A Polícia Civil de Valentim Gentil prendeu em flagrante na tarde de hoje (9),um advogado, suspeito do crime de estelionato. Ele foi preso no interior da agência do Banco do Brasil na cidade de Valentim Gentil, enquanto tentava descontar um cheque falso.

Depois de diligências, os policiais da unidade conseguiram descobrir que ele havia praticado hoje outros dois crimes, sendo um Votuporanga e outro em Cedral, oportunidade na qual ele apresentou também documento falso.

Os cheques e documento foram aprendidos e o suspeito conduzido à delegacia de Valentim Gentil, sendo autuado por estelionato com concurso material, artigo 171 caput do Código Penal.

Após formalização da prisão o indiciado foi encaminhado à Central de Custódia de Votuporanga, onde aguarda audiência de custódia.