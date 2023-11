Grave acidente na Péricles Bellini entre Cardoso e Votuporanga envolve carro e caminhão canavieiro

Um grave acidente ocorrido na noite deste sábado, dia 11, na rodovia Péricles Bellini entre Cardoso e Votuporanga envolveu um veículo Fiat Uno e um caminhão canavieiro.

Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br um caminhão canavieiro colidiu com um Fiat Uno, no sentido Cardoso a Votuporanga, na Rodovia Péricles Bellini.

Testemunhas relataram que o veículo estava realizando um retorno na rodovia; a perícia investigará os detalhes.