Ladrão furta carro para ‘dar uma voltinha’ e acaba preso em Votuporanga

Criminoso foi pego após furtar o carro, um GM/Corsa Classic que estava no estacionamento do edifício Alpha Center, no centro

A Polícia Militar de Votuporanga, em uma rápida ação, prendeu um ladrão que furtou um carro e saiu para “passear” na tarde de anteontem, no município. O carro, um GM/Corsa Classic, estava estacionado dentro do edifício Alpha Center, que fica na rua Amazonas, centro da cidade.

De acordo com a ocorrência, a equipe recebeu a informação sobre o furto do carro, que tinha sido levado do estacionamento do local. A vítima presenciou o momento em que um criminoso deixava o local a bordo de seu veículo e imediatamente acionou a Polícia Militar através do telefone 190.

Durante o patrulhamento, a equipe avistou o veículo em alta velocidade na avenida João Gonçalves Leite (Av. do Assary), próximo ao pontilhão de acesso ao bairro São Cosme. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito tentou atravessar o pontilhão, mas foi interceptado e abordado na avenida Nasser Marão.

Durante a busca pessoal no condutor do veículo, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre a procedência do veículo, o suspeito apresentou versões contraditórias e não soube fornecer informações consistentes.

A vítima foi acionada e compareceu ao local, reconhecendo o autor e confirmando que se tratava do seu veículo furtado. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Central da Polícia Civil de Votuporanga, onde permaneceu detido, à disposição da Justiça.

Fernanda Cipriano

fernanda@acidadevotuporanga.com.br