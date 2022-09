Uma menina de 11 anos que estava desaparecida foi encontrada morta com sinais de violência, em Minas Gerais. De acordo com a polícia, ela estava desaparecida desde o fim de semana e foi encontrada nua em uma área de mata. O caso é investigado como estupro e homicídio. Um adolescente de 16 anos foi detido.

Familiares buscavam por informações sobre o paradeiro de Suzana Rocha Silva desde o sábado (17), quando ela foi vista pela última vez em Cachoeira de Pajeú. De acordo com a família, ela havia saído de casa para ir à igreja e não foi mais vista. Os pais chegaram a registrar um boletim de ocorrência. Na tarde do domingo (18), a Polícia Militar recebeu uma informação de que havia um corpo em uma estrada na zona rural da cidade. Ao chegarem no local, os policiais encontraram a vítima já sem vida, nua e com sinais de violência. O corpo foi identificado como de Suzana. Segundo a perícia, a vítima tinha sinais de esganadura e um edema na cabeça.

Investigações

Após o encontro do corpo, a polícia passou a apurar o caso como homicídio. Havia uma informação de que antes do sumiço, a vítima foi vista conversando com algumas pessoas e depois entrando em um carro.

Ao investigarem o grupo, chegaram a um adolescente que teria sido a última pessoa a ter contato com Suzana. À polícia, inicialmente ele negou que tivesse relação com a vítima, mas depois que a polícia encontrou uma troca de mensagens entre ele e Suzana no celular da vítima, ele confessou o crime.