A polícia prendeu nesta quarta-feira (18), em São João da Boa Vista (SP), o homem de 28 anos suspeito de assassinar com 28 facadas a estudante da Unicamp Mayara Roquetto Valentim, no domingo (15). A prisão de Michael Douglas da Silva, de 28 anos, foi feita pela Polícia Civil e pelo Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) da Polícia Militar de Piracicaba (SP) nesta tarde. Ele estava em uma área da Serra da Paulista. “A equipe do rádio patrulhamento I-24102, deparou-se com o indivíduo que, ao avistar os policiais, se evadiu para uma área de mata. As Equipes de Ações Especiais de Polícia realizaram o cerco no local e adentraram a área de mata e se depararam com o suspeito, ele se evadiu para o outro lado onde foi capturado por equipes da Polícia Civil”, informou o Baep, em nota.

Silva é suspeito de tentar matar outra mulher, no sábado (14), e já há um mandado de prisão temporária contra ele, segundo o delegado Fabiano Antunes. Ele já tinha tentado matar o padrasto, segundo a polícia.