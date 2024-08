Corpo da adolescente Giovana Pereira Caetano de Almeida foi encontrado enterrado em Nova Granada (SP). Vítima desapareceu em dezembro de 2023, quando tinha 16 anos.

Em entrevista à TV TEM, o investigador Ericson Salles Abufari falou sobre o depoimento do caseiro, que alega ter atendido à ordem do empresário, sem saber detalhes. “O caseiro fala que obedeceu a uma ordem do seu chefe, e que ele não havia dito se tratava de homem ou mulher a vítima, ele apenas fez a vala e depositou o cadáver”, explica.

Ainda segundo o caseiro, só após enterrar a adolescente que o empresário informou que havia um corpo no local e o ameaçou, caso avisasse a polícia.