Polícia Militar prende traficante de crack no bairro Matarazzo em Votuporanga

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu nesta quarta-feira um indivíduo pelo crime de tráfico de drogas na cidade. O caso aconteceu durante um patrulhamento preventivo pela zona sul da cidade.

Os policiais receberam a informação de que um indivíduo estaria praticando o crime de tráfico de drogas nas proximidades do bairro Matarazzo, imediatamente se deslocando ao local.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram o indivíduo em contato com um motoqueiro, e, ao avistarem a chegada da viatura, os dois indivíduos tentaram fugir. O motoqueiro seguiu pela rua Joaquim Franco Garcia, e o outro indivíduo tentou fugir a pé, dispensando uma sacola plástica no meio do caminho.

Os policiais conseguiram capturar o rapaz, que tentou fugir pulando muros e telhados de casas vizinhas, inclusive danificando algumas delas. Durante a abordagem, os policiais localizaram a sacola descartada pelo rapaz e dentro dela encontraram dezenas de pedras de crack embaladas prontas para venda. Junto com o indivíduo também foi localizada uma certa quantia em dinheiro, proveniente do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao rapaz, que foi apresentado na Central de Flagrantes, onde o delegado responsável ratificou sua prisão, encaminhando-o posteriormente para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, onde ficará à disposição da justiça.