POLÍCIA MILITAR CAPTURA HOMEM PROCURADO EM BURITAMA

Nesta quinta-feira (04), policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I) abordaram um indivíduo em atitude suspeita no bairro Cidade Nova II, em Buritama/SP.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o indivíduo estava na condição de procurado pela Justiça, o que motivou sua condução e prisão na Delegacia de Polícia.

