Policiais Civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Catanduva (SP), prenderam nesta quinta-feira, (28/12/2023), o indivíduo suspeito de matar um casal no dia 21 de dezembro, em uma choperia da cidade.

De acordo com os policiais, após intensa e longa negociação, C.A.L., de 47 anos, acabou se entregando. Ele foi encontrado na rural de Santa Adélia (SP).

Para os policiais ele disse que estava com a arma que utilizava em seu trabalho como vigilante, porém, que não se lembrava do restante do ocorrido. Através de imagens e testemunhas, a polícia conseguiu comprovar que foi ele o autor dos disparos.