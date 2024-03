Homem é preso após suposta importunação sexual contra adolescente de 13 anos

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Santa Fé do Sul na manhã desta terça-feira (26), após ser acusado de importunar sexualmente uma adolescente de 13 anos no Bairro José Guimarães.

De acordo com o relato do pai da suposta vítima, ele já desconfiava das atitudes do vizinho, que nos últimos dias começou a oferecer coisas para sua filha. Na manhã de hoje, quando a menina saiu para levar um dos irmãos à escola, o pai decidiu segui-la após ficar desconfiado.

O pai afirma que flagrou o homem puxando sua filha pelo braço e tentando agarrá-la na casa do indiciado. Uma luta corporal teria se iniciado entre os dois, momento em que a Polícia Militar foi acionada.

O suposto autor da importunação sexual foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Santa Fé do Sul, onde permanece à disposição da Justiça. Segundo o pai da vítima, o homem se separou de sua companheira recentemente e vinha apresentando atitudes suspeitas.

Na delegacia, o indiciado negou as acusações de ter “molestado” a jovem, alegando ter amizade com a família da suposta vítima. O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.

A Polícia Civil reforça a importância de denunciar qualquer caso de violência contra menores de idade através do Disque 100 ou nos canais disponibilizados pelas autoridades locais.